الإنقاذ البحري تكشف دلالات ظهور "الريسو دولفين" في الغردقة

قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرية وحماية البيئة السابق، إن ظهور الريسو دولفين في مياه الغردقة، شيء إيجابي يؤكد أن البحر الأحمر من أجمل وأمتع وأنضف بيئة على مستوى العالم وهو دولفين صديق للإنسان، وظهوره على السطح تحية للإنسان.





وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن وجود الريسو دولفين نادر، ودائمًا ما يعيش في الأعماق على كسر بعض الشعب المرجانية وأكل الشلس الموجود داخلها، وهذا يتسبب في إصابته بجرح في مقدمة الأنف.



