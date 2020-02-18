ريهام حجاج تتعرض لهجوم شرس من رواد موقع تويتر.. فما السبب؟

تعرضت الفنانة ريهام حجاج، لهجوم شرس وحاد من رواد موقع التغريدات المصغر "تويتر"، مدشنين هاشتاج يحمل اسم "ريهام حجاج ممثلة فاشلة"، مما جعلها تصدرت تريند جوجل اليوم.





وبالرغم من تصدر ريهام حجاج محرك بحث جوجل، إلا أن السبب الحقيقي غير معلوم أو الكشف عنه حتى الآن، ولكن الكثير من المتداولين ربطوا بينه وبين الخلافات القائمة بين الفنانة ريهام حجاج والفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الأخيرة، من الفنانة الأولى.





وجاءت التعليقات على ريهام حجاج: "أنا مش داخلة اشتم في ريهام.. بس سواء ياسمين أو ريهام عيب اللي بتعملوه في بعض عشان راجل أيا كان ياريت تحلوا مشاكلكم بعيد عن السوشيال ميديا"، وأخر "ربنا يكفينا شر كيد النسا لما يطلع في تريند على تويتر".