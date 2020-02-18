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ريهام حجاج تتعرض لهجوم شرس من رواد موقع تويتر.. فما السبب؟
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:08 م
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تعرضت الفنانة ريهام حجاج، لهجوم شرس وحاد من رواد موقع التغريدات المصغر "تويتر"، مدشنين هاشتاج يحمل اسم "ريهام حجاج ممثلة فاشلة"، مما جعلها تصدرت تريند جوجل اليوم.
وبالرغم من تصدر ريهام حجاج محرك بحث جوجل، إلا أن السبب الحقيقي غير معلوم أو الكشف عنه حتى الآن، ولكن الكثير من المتداولين ربطوا بينه وبين الخلافات القائمة بين الفنانة ريهام حجاج والفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الأخيرة، من الفنانة الأولى.
وجاءت التعليقات على ريهام حجاج: "أنا مش داخلة اشتم في ريهام.. بس سواء ياسمين أو ريهام عيب اللي بتعملوه في بعض عشان راجل أيا كان ياريت تحلوا مشاكلكم بعيد عن السوشيال ميديا"، وأخر "ربنا يكفينا شر كيد النسا لما يطلع في تريند على تويتر".
وفي وقت سابق، أصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بيانًا أعلنت خلاله انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة ، بعد زواج دام 10 سنوات، بعد أن تقبلت وضع الزوجة الثانية لسنوات، وكان الانفصال جاء بعد شائعات انتشرت حول ارتباط حلاوة بالفنانة ريهام حجاج، وبعد ذلك تأكدت الأنباء بأنهما على علاقة ببعضهما البعض وبأنه زوجها.
جدير بالذكر أن ريهام حجاج تواصل تصوير أحداث مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020.
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