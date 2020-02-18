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موعد مباراة مصر ضد الجزائر الثلاثاء 18 / 2 / 2020 كأس العرب تحت 20 عام والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم مباراة مصر ضد الجزائر والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة التي تقام حتى الخامس من شهر مارس القادم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على آخر إستعدادات المنتخبان لتلك المباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

مصر ضد الجزائر

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب المصري إلى جانب الجزائر والسعودية وفلسطين في المجموعة الثالثة حيث يفتتح الفراعنة مبارياتهم في البطولة بمواجهة محاربي الصحراء قبل أن يصطدموا يوم الجمعة المقبل بمنتخب السعودية وفي الجولة الثالثة يختتم أبناء ربيع ياسين مبارياتهم في المجموعة بمواجهة المنتخب الفلسطيني .

وضم ربيع ياسين إلى قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة الأسماء التالية :-

حمزة علاء حسين - السيد عطية - محمد بكري - محمود جهاد - محمد شحاتة - إبراهيم عادل - أحمد نبيل عاشور - أسامة فيصل - محمود صابر - عبد الرحمن عشري - محمود طارق مراد - عبد الرحمن جمعة - فارس السيد - أحمد عبد العظيم - يحيى زكريا - عربي بدر مختار - محمود صابر - حازم هاني شكري - حسام عبد المجيد - نادي حسن مجاهد - حسام حسن علي - عبد الغني محمد - أحمد سيد عبد النبي

توقيت متابعة مباراة مصر ضد الجزائر

تنطلق مباراة مصر ضد الجزائر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة مصر ضد الجزائر عبر قناة أبوظبي الرياضية 3 ويعلق عليها أحمد الحوسني وقناة السعودية الرياضية 2 ويعلق عليها محمد البخيتان .

 

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مصر تحت 20 عام الإمارات

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