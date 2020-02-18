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آخرهم حمو بيكا.. مطربي مهرجانات شعبية أمام النيابة العامة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:04 م
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بوابة الفجر
سالم أحمد سالم
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تسيطر حالة من الترقب على متابعي قضايا مطربي المهرجانات الشعبية، خاصة بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عددًا من مطربي المهرجانات عن العمل، وكذلك التنبيه على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية، والملاهي الليلية والكافيهات، بعدم التعامل معهم.

جاء هذا بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية، خلال بيان رسمي، أن حالة من الجدل المجتمعي سيطرت على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، التي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها. 

ويواجه مطربي المهرجانات عددًا من القضايا، أبرزهم حمو بيكا، الذي يواجه قضيتين، الأولى في أكتوبر 2019، حيث تقدمت نقابة المهن الموسيقية ببلاغ ضد حمو بيكا، باقتحام النقابة والتعدي على الموظفين، إلى جانب بلاغ للنائب العام يتهم “بيكا” بالبلطجة والابتذال.

أما القضية الثانية التي يواجهها “بيكا”، تُنظر في 22 من الشهر الجاري، بمحكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية، والتي تتضمن اتهامه بـسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين. 

أما حسن شاكوش، فقد تلقت نقابة المهن الموسيقية إنذارًا على يد محضر للمطالبة بمنعه من الغناء.

كما تلقى النائب العام بلاغين ضد محمد رمضان، أحدهم في 31 مارس 2019، بسبب ظهوره عاريًا في حفل بالتجمع الخامس.

البلاغ الثاني بتاريخ 8 فبراير 2020، بسبب كليب “بم بم”، حيث يواجه اتهامات بالترويج لتعاطي الخمور والاغتصاب والشذوذ.

وفى السياق ذاته، قضت محكمة جنح منشأة ناصر، بحبس “أحمد.م” و”محمود.ج”، أصحاب مهرجان يُسمى “زقه زقه”، بالحبس عامين وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامهما بغناء إيحاءات جنسية في يناير 2018.
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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر المهرجانات شاكوش حمو بيكا النيابة العامة الفجر

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