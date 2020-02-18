آخرهم حمو بيكا.. مطربي مهرجانات شعبية أمام النيابة العامة

تسيطر حالة من الترقب على متابعي قضايا مطربي المهرجانات الشعبية، خاصة بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عددًا من مطربي المهرجانات عن العمل، وكذلك التنبيه على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية، والملاهي الليلية والكافيهات، بعدم التعامل معهم.

جاء هذا بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية، خلال بيان رسمي، أن حالة من الجدل المجتمعي سيطرت على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، التي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها.





ويواجه مطربي المهرجانات عددًا من القضايا، أبرزهم حمو بيكا، الذي يواجه قضيتين، الأولى في أكتوبر 2019، حيث تقدمت نقابة المهن الموسيقية ببلاغ ضد حمو بيكا، باقتحام النقابة والتعدي على الموظفين، إلى جانب بلاغ للنائب العام يتهم “بيكا” بالبلطجة والابتذال.





أما القضية الثانية التي يواجهها “بيكا”، تُنظر في 22 من الشهر الجاري، بمحكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية، والتي تتضمن اتهامه بـسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.





أما حسن شاكوش، فقد تلقت نقابة المهن الموسيقية إنذارًا على يد محضر للمطالبة بمنعه من الغناء.



