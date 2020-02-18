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وكالة: إيران قد تواجه حظر التعاملات المصرفية في جميع أنحاء العالم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:05 م
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إيران
إيران
وكالات
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نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، قوله إن عدم إقرار لوائح فاتف سيحظر التعاملات المصرفية لإيران في جميع أنحاء العالم.

 

وكانت صحيفة إيران اليومية، قد حذرت من أن "فاتف" قد تدرج إيران على لوائحها السوداء، بالتزامن مع بدء اجتماعها الأحد، وعلى رأس أجندة أعماله التزامات طهران بمجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

 

وأعرب دبلوماسي إيراني، عن قلقه من احتمالية حظر كل الحسابات البنكية لمواطنيها في بلدان مختلفة بسبب عدم الموافقة على لوائح تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

 

ويناقش مجمع تشخيص مصلحة النظام (يراقب قوانين البرلمان) في إيران لائحتي معاهدتي "سي إف تي" لمكافحة تمويل الإرهاب، و"باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة دوليا منذ عام دون تقدم يذكر، حيث ستتيحان لطهران الانضمام لمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا بـ"فاتف" التي يقع مقرها في باريس.

 

وذكر أن أبرز الشروط التي حددتها دول الاتحاد الأوروبي الباقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) لتنفيذ آلية مالية بديلة مع إيران كانت انضمامها لمجموعة "فاتف"، ووقف تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

حظر التعاملات المصرفية ايران اﻟﻌﺎﻟﻢ

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