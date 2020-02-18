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ريال مدريد يخطط لضم "بديل" كاسيميرو من أتلتيكو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:59 ص
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كاسيميرو
كاسيميرو
الفجر الرياضي
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رصد نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ 60 مليون للتعاقد مع بديل البرازيلي كاسيميرو لاعب الوسط المدافع في النادي الملكي.

ذكر موقع "غانا ويب" أن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني توماس بارتي نجم وسط أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع إلى أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد معجب للغاية بإمكانات توماس بارتي، ويرى أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب بمواصفات صاحب 26 عاما، سواء في إجهاض هجمات المنافسين، أو بناء الهجمات.

ويرى زيدان أنه يمكن أن يستغل بارتي في مركز لاعب الوسط المدافع، وكذلك الظهير الأيمن، حيث يملك اللاعب المرونة التكتيكية التي سمحت لمدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني باستغلاله في العديد من المراكز.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء مع نادي ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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