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بث حي مباشر مباراة السد القطرى وسباهان اصفهان اليوم 18-2-2020 دورى ابطال اسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وسيسعى عيال الذيب إلى رد اعتبارهم من فريق سباهان الذي تفوق عليهم في اخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة مهينة (4-0)، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2014.


 
على الجانب الآخر يدخل فريق سباهان أصفهان المباراة بمعنويات عالية بعد تغلبهم على فريق “العين الإماراتي” برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وسيسعى فريق نفش جهان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة والوصول إلى النقطة السادسة.


في مواجهة شرسة يصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري نظيره فريق سباهان أصفهان من إيران مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2020 ميلادية في مباراة تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة في إطار منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في دوري ابطال اسيا.

استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر سيكون شاهدا على واقعة فريق السد أمام فريق سباهان اصفهان في مواجهة ليست بالسهلة على الفريقين الراغبين بكل تأكيد في تحقيق الثلاث نقاط من المواجهة واستكمال مشوار المنافسة على خطف احدى بطاقتي التأهل الى الدور الستة عشر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم مشاهدة لايف السد ضد سباهان.




صاحب الارض والجمهور فريق السد القطري يرغب في استغلال اقامة اللقاء على ملعبه مع الدعم الجماهيري المنتظر حضوره اللقاء من اجل تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط من أنياب الفريق الايراني سباهان اصفهان حيث لعب فريق السد اولى مبارياته خارج ارضه امام النصر السعودي ونجح في تحقيق تعادلا غاليا بهدفين لكل فريق ليحقق نقطة وضعته في المركز الثاني بفارق نقطتين عن سباهان الأول ويرغب في الانتصار عليه للوصول للنقطة 4 وخطف الصدارة.

على الجانب الآخر الفريق الضيف سباهان اصفهان الايراني يدخل الى مواجهة اليوم صعبة أمام فريق السد القطري في معقل الاخير بعدما نجح في تحقيق الانتصار في الجولة الاولى على فريق العين الإماراتي باربعة اهداف مقابل لا شئ ليحتل المرتبة الأولى بثلاث نقاط ويرغب في تحقيق الانتصار او على الاقل التعادل امام السد للوصول إلى النقطة الرابعة والابقاء على صدارته للمجموعة وتجنب الهزيمة مشاهدة مباراة السد ضد سباهان على قناة beIN Sports HD 1
السد القطري و سباهان الساعة 5.35 عي قناة 1
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