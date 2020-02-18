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أيقاف بناء مصنع تسلا في ألمانيا بأمر من المحكمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
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تم تأجيل خطة تسلا لبناء "مصنع ضخم" بالقرب من برلين بأمر من محكمة ألمانية، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، تقدمت جمعية البيئة الخضراء المحلية بطلب للحصول على أمر قضائي ضد بناء المصنع ، والذي قد يشهد إزالة ما يقرب من 300 هكتار من منطقة براندنبورغ.

شهد اقتراح بناء مصنع لتسلا في ألمانيا معارضة منذ إعلانه، وسط مخاوف من إزالة الغابات والإفراط في استخدام المياه.

وفي حين أن وزارة البيئة الألمانية وافقت لشركة تسلا لإعداد الموقع - الذي شهد بالفعل إزالة ما يقرب من 91 هكتار من الغابات - لم تحصل على تصريح رسمي من المصنع لبناء المصنع.

وقالت المحكمة التي تمثل برلين وبراندنبورغ في بيان "لا ينبغي افتراض أن الاقتراح الذي يطالب بالحماية القانونية الذي قدمته الرابطة الخضراء يفتقر إلى أي فرصة للنجاح".

تأتي الشكاوى ضد تسلا على الرغم من وعد الشركة بنقل مستعمرات الحيوانات في المنطقة التي تشمل النمل والزواحف والخفافيش.

يضع الأمر القضائي شركة تسلا تحت ضغط إضافي، حيث بدأ المزيد من شركات صناعة السيارات الأوروبية في الاستثمار في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وأصبح التوقيت عاملاً متزايدًا في النجاح التجاري.

ومن المقرر أن تكون منشأة تسلا المقترحة هي الثالثة من نوعها في العالم والأولى في أوروبا، حيث تم بناء مصانع بالفعل في الولايات المتحدة والصين.

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مصنع تسلا محكمة ألمانية شركة تسلا سياراة كهربائية إزالة الغابات

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