أثينا.. توقف تام لحركة المرور بسبب إضراب موظفي النقل

توقفت حركة المرور في أجزاء من أثينا، اليوم الثلاثاء، بعد أن انضم عمال النقل اليونانيون إلى إضراب دام 24 ساعة في القطاع العام بسبب إصلاحات التقاعد.





وقال اتحاد الموظفين المدنيين، أكبر اتحاد للقطاع العام في البلاد، في بيان: "مشروع القانون ليس أقل من استمرار لقوانين الإنقاذ التي تم التصويت عليها في 2010-2019 وأسفرت عن تخفيضات في المعاشات التقاعدية بنسبة 20 ٪ تصل إلى 60 ٪"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





مع توقف المترو والقطارات والحافلات العامة، أجبر العديد من الركاب على القيادة للعمل، تاركين الشرايين المرورية الرئيسية في المدينة المترامية الأطراف والتي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة محجوبة.





وكان من المتوقع أن يتوجه العمال المضربون إلى البرلمان حوالي منتصف النهار.





اليونان، التي تطلبت ثلاث عمليات إنقاذ دولية بين عامي 2010 و 2015، خفضت معاشات الدولة عدة مرات في السنوات الأخيرة لجعل النظام أكثر قابلية للتطبيق.





مشروع قانون في انتظار موافقة البرلمان يخلق سجل رقمي للضمان الاجتماعي، ويتيح المزيد من المرونة للعاملين لحسابهم الخاص على الاشتراكات، وفصل المعاشات من الأرباح.





تقول النقابات العمالية، إن الإصلاحات محاولة متخفية من قبل المحافظين الحاكمين لخصخصة صناديق التقاعد، واتهمتهم بالتخلي عن وعد بإلغاء جميع التخفيضات التي فرضتها خطة الإنقاذ.