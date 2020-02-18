مفاجأة.. قرار مصيري لمارسيلو مع ريال مدريد

اتخذ البرازيلي ​مارسيلو​ لاعب ​ريال مدريد​ الإسباني القرار الصعب واكد استعداده لترك الفريق الملكي بعد سنوات طويلة برفقته في الليغا.





وأكدت الاخبار الصحفية القادمة من اسبانيا أن مارسيلو قرر الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





قلة مشاركات اللاعب البرازيلي بعد قدوم الفرنسي ميندي دفعته لاتخاذا القرار الصعب وهو يبحث في عدة احتمالات واردة لرحيله.





كما أشارت هذه التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان هو الأقرب لمارسيلو في حالة رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد في الصيف القادم حيث أظهر النادي الفرنسي رغبة كبيرة في ضم اللاعب.