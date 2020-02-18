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برلماني يشيد باستجابة "الداخلية" لنقل المحبوسين إلى سجون قريبة من ذويهم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:16 ص
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النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
دينا إبراهيم
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وجه حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الشكر لقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لاستجابته على نقل 21 من نزلاء السجون إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.

وقال "أبو جاد" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قطاع السجون المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء وبما يتفق مع ما جاء فى الدستور والقوانين المصرية في أروع صوره.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع السجون المصرية أصبح له سياسات وبرامج تكفل عودة المسجونين إلى المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

سجون الداخلية البرلمان

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