مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول في مهمة صعبة أمام الروخي بلانكوس

تقام العديد من المباريات القوية اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ونظيرتها في آسيا حيث يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على أتليتكو مدريد الإسباني بذهاب دور الستة عشر في حين يستقبل دورتموند نظيره باريس سان جيرمان.

أتليتكو مدريد vs ليفربول

يحل حامل اللقب فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق أتليتكو مدريد اليوم على ملعب الواندا معقل الفريق المدريدي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.

بوروسيا دورتموند vs باريس سان جيرمان

بينما سيكون هناك لقاء ناري على ملعب السيجنال ادونا بارك بين فريق بوروسيا دورتموند الألماني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يطمح لتحقيق اللقب هذا الموسم بعد التعاقد مع أكثر من نجم خلال السنوات الماضية، وكان أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سيعود من الإصابة خلال تلك المواجهة التي ستقام في الساعة العاشرة مساءً.

- دوري أبطال آسيا :-

السد vs سباهان اصفهان.

الشارقة vs برسبوليس.

التعاون vs الدحيل.

وسوف تقام الثلاث مباريات في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

العين vs النصر .. في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.