أبيض وأسود.. بسمة بوسيل بإطلالة ملائكية في شوارع سوريا





وعلقت بسمة بوسيل، على الصور قائلة: "الحب الكبير".





وفي سياق أخر قدمت "بوسيل" العديد من الأعمال الغنائية منها بتسأل ليه عليا، خدني معك، شفت اتصالك، قويني بيك، طال السهر، كيف بداويك، يوم ليك ويوم عليك.





نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" مجموعة من الصور لها بإطلالة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستانا من اللون الأسود.