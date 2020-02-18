أوكرانيا.. مقتل جندي وإصابة 4 في اشتباكات بدونباس الشرقية

أعلن الجيش الأوكراني، في بيان، أن جنديًا أوكرانيًا قُتل وأُصيب أربعة بنيران العدو في منطقة دونباس الشرقية، اليوم الثلاثاء.

أعلن الجيش الأوكراني، في بيان، أن جنديًا أوكرانيًا قُتل وأُصيب أربعة بنيران العدو في منطقة دونباس الشرقية، اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش قد اتهم، في وقت سابق، القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف الهاون وقاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وكان الجيش قد اتهم، في وقت سابق، القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف الهاون وقاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".