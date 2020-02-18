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"مياه الدقهلية": تجديد شهادة الإدارة الفنية لمحطة صرف صحى بلقاس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المهندس خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.، لمحطة معالجة صرف صحى بلقاس للمرة الرابعة.


وأشار المهندس خالد حسين إلى أن ذلك يأتى حرصاً من الشركة على تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بصفة مستمرة، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.


تجدر الإشارة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها 20 محطة معالجة صرف صحى، و9 محطات مياه شرب.​


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