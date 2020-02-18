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السوبر المصري.. نقطة قوة الزمالك "خلاف" في الأهلي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:51 ص
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الأهلي زالزمالك
الأهلي زالزمالك
الفجر الرياضي
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يعيش رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي في حيرة شديدة قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في الإمارات.

ويفاضل فايلر بين الدفع بين مروان محسن وجونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح لفريق الأهلي ضد الزمالك في السوبر وإن كان السيناريو الأقرب الاستقرار على أجايي.

ورغم حيرة فايلر في المهاجم الصريح للأهلي فإن ما يعاني منه المدرب يبدو نقطة قوة على الطرف الآخر مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حيث لا خلاف على هذا المركز الذي سيقوده مصطفى محمد أحد أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليًا.

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