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محافظ دمياط: تغطية الصرف الصحي تصل إلى 85% بنهاية 2020
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:54 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه سيتم افتتاح محطة توسعات رأس البر خلال شهر مارس، بقيمة 220 مليون، منوها بأنه تم افتتاح 8 مشروعات صرف صحي الفترة الماضية.
وأشارت "منال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي لمحافظة دمياط تصل إلى 67%، وستصل نسبة التغطية بنهاية 2020 إلى 85%، حيث جاري العمل في 20 مشروع صرف صحي.
وأضافت محافظ دمياط، أن هناك نحو 12 قرية ليست مغطاه بشبكة الصرف الصحي، ويحتاجون إلى 2 مليار جنيه، ويستهدفون توفيرهم في الميزانية القادمة.
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