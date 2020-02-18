كلية تجارة جامعة القاهرة | نسبة نجاح الفرقة الأولى تخطت 95% ولمعرفة النتيجة اضغظ هنا





تخطت نسبة نجاح الفرقة الأولى كلية تجارة جامعة القاهرة 95%، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية، وسيتم الإعلان عن باقي الدفعات تباعًا، فرقة كل 24 ساعة





اضغط هنا ) وينتظر طلاب كلية تجارة على أحر من الجمر لمعرفة النتيجة للانتقال إلى الفرقة الثانية بكل سهولة،ولمعرفة نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة الفرقة الاولى يمكنكم الاستعلام عنها عبر هذا الرابط (





وعن باقي نتائج كليات جامعة القاهرة التي لم يتم إعلانها، فهي حاليا في المراجعة حتى يتم التأكد من تطبيق قواعد العدالة، لضمان عدم ظلم أي طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالي.



