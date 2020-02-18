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التاريخ لا يكذب.. ليفربول وأتلتيكو مدريد "لا غالب ولا مغلوب"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:49 ص
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ليفربول وأتلتيكو
ليفربول وأتلتيكو
علاء خليف
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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة نارية اليوم الثلاثاء أمام نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، على ملعب الأخير "واندا ميتروبوليتانو"، في لقاء ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويبحث محمد صلاح ورفاقه عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تقرب الفريق من دور الثمانية قبل لقاء الإياب الذي سيقام علي ملعب "الأنفيلد".

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أتليتكو مدريد

تحمل مواجهة اليوم بين ليفربول وأتليتكو مدريد رقم 8 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق والتقيا الفريقين في 7 مباريات سابقة بين المواجهات الرسمية والودية، فاز الأتليتي في 3 مباريات، بينما فاز الريدز في مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

زار فريق ليفربول شباك أتليتكو مدريد 7 مرات خلال مواجهات الفريقين الرسمية والودية، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.
 
التكافؤ يسيطر على المواجهات الرسمية بين الفريقين:
 
تقابل الفريقان في 4 مباريات رسمية، فاز كل منهما في مباراة وحيدة وحسم التعادل نتيجة مباراتين وسجل كل منهما 4 أهداف في شباك الفريق الآخر، وذلك يؤكد عدم تفوق طرف على الآخر في المباريات الرسمية بين الفريقين.

تقابل الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2008 – 2009، وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحدة 1-1، بينما تقابل الفريقان في مباراتين بالدوري الأوروبي موسم 2009 / 2010، وفاز الأتليتي ذهابًا 1-0، بينما فاز الليفر في الإياب 2-1.

تفوق نسبي لأتليتكو مدريد في المواجهات الودية:

 التقي ليفربول مع أتليتكو مدريد في 3 مباريات ودية، فاز الأتليتي في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، سجل بطل اسبانيا 8 أهداف، مقابل 3 أهداف لليفربول.

أول مباراة ودية بين الفريقين كانت في كأس تيريزا هيريرا في 12 أغسطس 1988 وفاز الأتليتي 5-1، بينما المواجهة الثانية كانت في 8 أغسط 2009 وفاز الفريق الاسباني 2-1، أخر مواجهة ودية جمعت الفريقين كانت ضمن منافسات بطولة كأس أودي الودية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها الأتليتي لصالحه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.
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