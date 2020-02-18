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طارق لطفي إرهابي.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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بدأ الفنان ​طارق لطفي،​ تصوير مشاهده في مسلسل "​القاهرة كابول​"، داخل الديكور الأساسي في استديو الأهرام، وتجمع المشاهد بينه وبين نبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وغيرهما من أبطال المسلسل.

ويجسد لطفي في المسلسل شخصية "إرهابي" يدعى الشيخ رمزي، ويعتمد المسلسل على شخصيتين آخرتين هما ال​إعلام​ي ويجسده الممثل المصري ​فتحي عبد الوهاب​، وضابط الأمن الوطني ويجسده الممثل المصري ​خالد الصاوي​، فضلاً عن الأدوار الأخرى للممثلين حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.

يُذكر أن المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

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