بعد تهديها بالإنتحار.. منى فاروق تتصدر تريند "جوجل"

تصدرت الفنانة منى فاروق، مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد اعتذارها أمس، عن مقطع الفيديو الإباحي الذي كان قد انتشر لها مؤخرًا، وأمضت بسببه نحو عام في السجن.



وهددت خلال الفيديو الذي قامت ببثه عبر حسابها على موقع "إنستجرام" بالانتحار لأن كل أصدقائها قاموا بمقاطعتها.



كما أبدت اعتذارها، حيث قالت: "أنا بعتذر لكم أني خليتكم تشوفوا حاجة غير لائقة، كلنا بنغلط ولو حد معندوش خطيئة يجي يموتني، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني،أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم!؟".