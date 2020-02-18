Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تهديها بالإنتحار.. منى فاروق تتصدر تريند "جوجل"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:01 ص
Advertisements
منى فاروق
منى فاروق
هبة أحمد
Advertisements
تصدرت الفنانة منى فاروق، مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد اعتذارها أمس، عن مقطع الفيديو الإباحي الذي كان قد انتشر لها مؤخرًا، وأمضت بسببه نحو عام في السجن.

وهددت خلال الفيديو الذي قامت ببثه عبر حسابها على موقع "إنستجرام" بالانتحار لأن كل أصدقائها قاموا بمقاطعتها.

كما أبدت اعتذارها، حيث قالت: "أنا بعتذر لكم أني خليتكم تشوفوا حاجة غير لائقة، كلنا بنغلط ولو حد معندوش خطيئة يجي يموتني، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني،أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم!؟".
Advertisements

أخبار تهمك

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 15 ساعة

السوبر المصري.. نقطة قوة الزمالك "خلاف" في الأهلي

منذ نصف ساعة

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ ساعة و 9 دقيقة

كلوب: أنا في المستوى الرابع مقارنة بدييجو سيميوني

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:41 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

08:36 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

12:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status