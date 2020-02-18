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فوز العتيبي ترقص بجراءة على أنغام عمرو دياب.. وزوجها يصورها (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:49 ص
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فوز العتيبي
فوز العتيبي
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ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي، أمس الإثنين، في مقطع فيديو تم تسريبه لها وهي ترقص بجراءة على أنغام عمرو دياب وزوجها يصورها، ولكن لم تدرك أنه سينتشر بهذه الطريقة.

ورقصت فوز العتيبي على أغنية الفنان عمرو دياب "اللي عنده ضحكة زى ديا"، وكان الذي يقوم بتصويرها في الفيديو "زوجها".

وكتبت فـوز العتيبي تعليقًا على الفيديو، قائلة: "صباح الأجواء الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها".

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