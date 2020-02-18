محافظ دمياط: "مش هنقفل ورش بسبب مدينة الأثاث"

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن صناعة الأثاث شهدت نهضة بالمحافظة خاصة مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث، مؤكدة أنها كيان صنااع متكامل بها ورش، مصانع، ومعرض دائم، وفنادق، ومجمع بنوك.





وأشارت "منال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدينة دمياط للأثاث ستضع الأثاث الدمياطي على خريطة التصدير، لافتة إلى أنهم أقاموا عدد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية.



