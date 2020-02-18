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محافظ دمياط: "مش هنقفل ورش بسبب مدينة الأثاث"
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:47 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن صناعة الأثاث شهدت نهضة بالمحافظة خاصة مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث، مؤكدة أنها كيان صنااع متكامل بها ورش، مصانع، ومعرض دائم، وفنادق، ومجمع بنوك.
وأشارت "منال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدينة دمياط للأثاث ستضع الأثاث الدمياطي على خريطة التصدير، لافتة إلى أنهم أقاموا عدد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت محافظ دمياط، أنهم يستعدون لفرش مشروع "أهالينا 5"، منوهة بأن مدينة دمياط للأُثاث ليس الهدف إخلاء الورش الموجودة في المحافظة إلى المدينة الجديدة، ولكن المدينة فرصة لمن يريد الحصول على ورشة عصرية، معقبا: "مش هنقفل ورش دمياط".
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