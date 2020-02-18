مطران سبسطية يشارك في مؤتمر أردني رافض لصفقة القرن

وأكد المتحدثون رفضهم لصفقة القرن، والتي حتما ستزيد من عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني على الصمود والثبات والتمسك بهذه الأرض.



وأشاروا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات التي تأتي تأكيدًا لأن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى.





وفي الختام وجه المتحدثون تحيتهم إلى الملك عبد الله بن الحسين الثاني، بصفته حامي المقدسات وصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية بالقدس.





ونوهوا بأن لقاء اليوم، هو لقاء أردني فلسطيني بامتياز لكي ندافع معا عن فلسطين وقدسها ومقدساتها ولكي نرفض معا وسويا مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.



شارك المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفضيلة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشريف، وفضيلة الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، بالمؤتمر الأردني الفلسطيني الرافض لصفقة القرن.وأقيم هذا النشاط، في قاعة لجنة خدمات مخيم اليرموك، بحضور حشد كبير من المدعوين من منطقة الزرقاء ومحافظتها وغيرها من المدن والبلدات والمحافظات الأردنية.