طلب إحاطة عاجل لوزيرة الثقافة بسبب أغاني المهرجانات

تقدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بسبب انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع.

وأضاف النائب في طلبه، أنه استنادا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور، والمادة ( 197) من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه طلب الإحاطة إلى السيدة وزيرة الثقافة حول انتشار الأغاني وبعض الأعمال الفنية الهابطة بشكل يسئ إلى الذوق العام وإخلاقيات المجتمع.





وأشار إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبيًا على قواتنا الناعمة، بالإضافة للتأثير السلبي على الأجيال القادمة، والشباب مستقبل هذا الوطن.



