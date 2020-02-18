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انفجارات ضخمة خلال مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:41 ص
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الحدود الإسرائيلية اللبنانية
الحدود الإسرائيلية اللبنانية
وكالات
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ذكرت وكالة "​النشرة​" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات العسكرية الإسرائيلية أجرت مناورات حية، في منطقة مزارع شبعا المحتلة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

 

وقد أفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات ضخمة في عمق ​مزارع شبعا​ يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا و​العرقوب​ دون أن يعرف مصدرها.

 

وكشفت الوكالة اللبنانية، أن الأصوات هي نتيجة التدريبات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين.

 

وقال أفيجدور ليبرمان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، إن المناورات الإسرائيلية تشمل التعاون بين القيادتيْن الشمالية والجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات.

 

وأضاف أن المناورات ستتواصل حتى يوم الأربعاء المقبل، ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات، حيث تم تخطيطه في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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مناورات اسرائيلية لبنان انفجارات ضخمة الحدود الاسرائيلية اللبنانية

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