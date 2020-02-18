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ماجدة زكي تنضم لأبطال مسلسل "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة ماجدة زكي، على مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى، نضال الشافعي، ومجموعة مميزة من النجوم، ومن إنتاج سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء،و يتناول المسلسل قصة من ملفات المخابرات المصرية.


وفي سياق آخر، تنتظر ماجدة زكي حاليًا عرض مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، والمسلسل ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ، نورهان، مصطفى درويش، فراس سعيد، ديانا هشام، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.
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