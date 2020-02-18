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فلسفة يورجن كلوب لإيقاف "ماكينة" ليفربول

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:09 ص
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ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في منتهى الصعوبة واصفًا الفريق المدريدي بـ"ماكينة بمعنى الكلمة".

وقال كلوب: "إذا كان هناك فريق يجب أن تكون في كامل جاهزيتك وأنت تواجهه فهو أتلتيكو، إذا بذلت أقصى مجهود ممكن، فستكون لديك حظوظاً كبيرة أمامه، وإذا لم تفعل، فلن تكون لديك أي فرص، تأهل أتلتيكو للنهائي في مناسبات عديدة ليس من قبيل الصدفة".

وأضاف مدرب ليفربول: "هذا الأمر يبرهن على حالة الانسجام الكبيرة بين عناصره، كانت هناك تغييرات، وانضم عدد كبير من اللاعبين الجيدين من ذوي الخبرة، أعتقد أن أتلتيكو ماكينة بمعنى الكلمة، إذا فقدت تركيزك في أي لحظة، فسيحاصرونك بلاعبين أو ثلاثة".

وواصل: "شاهدت مباراتين كاملتين لأتلتيكو خلال آخر يومين وليس لدي ما أقوله للذين يتهمون كرة أتلتيكو بأنها غير ممتعة فبالنسبة لي أي طريقة ناجحة فهي ممتعة وجاذبة، هم يلعبون بكثافة وبسرعة وبشراسة، ولديهم فلسفة لعب واضحة".

وتابع عن دييجو سيميوني: "الناس تقول أنني حماسياً على الخط، أنا في المستوى الرابع في هذا الجانب، بينما هو فوصل للمستوى 12، لا أقارن بمستوى سيميوني في هذا الجانب فلقد أظهر هذا الأمر على مدار 8 أعوام وهي فترة ليست بالقصيرة، وما زال محافظاً على نفس مستوى الحماس.. إنه أمر مدهش".


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ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اتلتيكو مدريد

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