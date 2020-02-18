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ليونيل ميسي يكمل السداسية التاريخية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:47 ص
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
الفجر الرياضي
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حصل ليونيل ميسي أسطورة برشلونة على جائزة جديدة وذلك أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية أمس الإثنين.

 

وتوج ليونيل ميسي، بجائزة لوريس العالمية لأفضل رياضي في العالم مناصفة مع لويس هاميلتون، نجم سباقات الفورملا 1.

 

الجائزة التي حصل عليها ميسي لم تكن الأولى في عام 2019 ، حيث حصل قبلها على 5 جوائز على النحو التالي:

 

لاعب الموسم في الليجا

الحذاء الذهبي

أفضل مُهاجم في أوروبا

جائزة The Best

الكرة الذهبية

جائزة لوريوس لأفضل رياضي

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الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة الاخبار الرياضية الإمارات اخبار الرياضة

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