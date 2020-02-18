سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الحاد مقابل الجنيه خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.61جنيه للشراء، و 15.71جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71جنيه للبيع.





وسجل عر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.60جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib، وسجل 15.58 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.59 جنيه للشراء، نحو 15.68جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.69 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.









سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء



