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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في مصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:47 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الحاد مقابل الجنيه خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.


سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

وسجل عر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.60جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib، وسجل 15.58 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.59 جنيه للشراء، نحو 15.68جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.69 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو  15.59 جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء  


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6847

15.7118

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.61

15.71

سعر الدولار في بنك مصر

15.61

15.71

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.61

15.71

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.60

15.70

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.59

15.69

سعر الدولار في بنك بلوم

15.60

15.70

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك SAIB

15.60

15.70

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.60

15.70

سعر الدولار في بنك HSBC

15.59

15.69

سعر الدولار في المصرف العربي

15.59

15.69

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.61

15.71

سعر الدولار في بنك عودة

15.60

15.70

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.60

15.70

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.61

15.71

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.60

15.70

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.61

15.71

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.59

15.69

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.59

15.69

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.60

15.70


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