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كلية تجارة جامعة القاهرة | تعرف على موعد ظهور نتيجة الترم الأول 2020 نسبة النجاح 95%

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:43 ص
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كلية تجارة جامعة القاهرة
كلية تجارة جامعة القاهرة
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نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد ظهور نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020، حيث أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن نتيجة الفرقة الأولى لطلاب كلية تجارة جامعة القاهرة قد تم إعلانها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وباقي الدفعات تباعًا، وخلال 24 ساعة سيتم إعلان فرقة.

وخلال السطور التالية سنستعرض لكم متابعينا، موعد ظهور نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 الترم الاول الفرقة الأولى.

نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك"، أن نسب نتيجة الكليات التي تم عرضها بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول أشارت لارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية، وأن النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح مرتفعة عن الأعوام الماضية، لافتا أن هناك جزء في المراجعة حتى يتم التأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أي طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالي، بعد نشر نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة.

واستكمل رئيس جامعة القاهرة: "أبشروا بقوله تعالى (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)، وأطمئنكم أيضا لنتائج حقوق جاري مراجعتها من المختصين لضمان العدالة، موجها رسالة للطلاب قائلا:“ أبشروا معظم المؤشرات جيدة".

وفي وقت سابق، قد أعلن الخشت ظهور نتائج الكليات الأخرى قبل نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020، تباعًا وحتى منتصف شهر مارس القادم، مؤكدًا على الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وأوضح الخشت، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة ستواصل موسمها الثقافي والفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والحفلات الفنية، والتي يشارك فيها نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة والفنانين.
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