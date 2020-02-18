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ليبيا: خلافات بين ميليشيات السراج ووزير الداخلية بسبب المرتزقة السوريين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:41 ص
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ميليشيات مصراته الليبية
ميليشيات مصراته الليبية
وكالات
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نشبت خلافات بين ميليشيا "لواء المحجوب" ووزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، أحد أبرز المسؤولين عن جلب المرتزقة السوريين، مقابل مبالغ مالية كبيرة بالدولار لتعويض عزوف الليبيين عن القتال في صفوف قوات الوفاق.

                                       

وكشف مصدر مطلع، أن الميليشيا انسحبت من طرابلس، بسبب المزايا المالية التي يحصل عليها المقاتلون السوريون الذين جلبتهم تركيا، لدعم حكومة الوفاق.، وفقًا لموقع "أخبار ليبيا 24".

 

وقال المصدر، إن آليات لميليشيا لواء المحجوب انسحبت من طرابلس عائدة إلى مصراتة يوم الأحد، بسبب المرتزقة السوريين.

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ميليشيات مصراته الليبية ليبيا امتيازات المرتزقة السوريين

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