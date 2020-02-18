الصين.. شانجهاي: لن يعود الطلاب إلى المدرسة الآن

وقال لو جينج، رئيس لجنة التعليم في شانجهاي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التعليم عبر الإنترنت لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في شانجهاي سيبدأ يوم 2 مارس، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال لو جينج، رئيس لجنة التعليم في شانجهاي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التعليم عبر الإنترنت لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في شانجهاي سيبدأ يوم 2 مارس، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقد ارتفع عدد الوفيات التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد إلى 1807 حالة، في الصين، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة "هوبي" التي بدأ منها انتشار الفيروس.

وقد ارتفع عدد الوفيات التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد إلى 1807 حالة، في الصين، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة "هوبي" التي بدأ منها انتشار الفيروس.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.