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غرفة التجارة الأوروبية: تفشي فيروس كورونا يهدد امدادات الأدوية العالمية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذر رئيس مجموعة أعمال أوروبية في الصين، اليوم الثلاثاء، من أنه قد تواجه صيدليات العالم نقصًا في المضادات الحيوية والأدوية الأخرى إذا لم يتم حل مشاكل الإمداد بفيروس كورونا في الصين قريبًا.

وأضاف رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي، يورج ووتكي، أن بكين تزيد من سوء سلسلة التوريد بسبب الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من الخارج حيث تحارب الفيروس، الذي قتل أكثر من 1800 صيني بشكل رئيسي في مقاطعة هوبى بوسط البلاد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وذكرت وسائل الإعلام الصينية يوم الجمعة، أن العاصمة تتطلب الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لجميع الوافدين، والتي قال "ووتكي"، إنها ستجعل من الصعب نقل خبراء فنيين للمساعدة في حالة تعطل المنشآت.

ووصف التدبير بأنه غير معقول وضد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، وقال أمام مائدة مستديرة في بكين، إن ذلك "سيتسبب في ضرر أكبر للأعمال التجارية من الكثير من الأشياء الأخرى".

وسلط "ووتكي" الضوء أيضًا على الصعوبات التي تواجه صناعة السيارات بسبب انقطاع شحنات الإمدادات في الصين، وارتفاع المخزونات.

وأوضح، أن: "الشركات تنفد من مواد التعبئة وتواجه تحديات بسبب الشكوك التنظيمية. حجم التحديات ضخم حقًا".

وأضاف، أن الاضطرابات الناجمة عن وباء فيروس كورونا دفعت إلى الداخل الحاجة إلى التنويع بعيدًا عن الصين، قائلًا: "لقد استيقظ الناس الآن على حقيقة أنه يجب أن يكون لديك خطة احتياطية."
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