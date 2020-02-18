كوريا الجنوبية تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وكالة يونهاب للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الكورية الجنوبية أعلنت عن إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي بكوريا الجنوبية، إنه تم تسجيل إصابة كورية جنوبية، لم يسبق لها السفر إلى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوكالة الجنوبية، أن نتيجة الفحوصات على المريضة أظهرت إصابتها بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونغ في ديغو، نحو 300 كيلومتراً جنوب سيؤول.