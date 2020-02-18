Advertisements
Advertisements
Advertisements

شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف بالدرجات حالة الطقس اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:06 ص
Advertisements
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
Advertisements
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، معلنة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأكدت أن السواحل الشمالية الغربية يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسودها طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما في جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18 

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17 

الإسكندرية 12 17 

بلطيم 11 17 

مطروح 12 16

السلوم 10 18 

سيوة 09 17

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 12 19

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 18

العريش 10 18 

رفح 09 17

رأس سدر 11 21 

نخل 04 18 

نويبع 16 22 

طابا 14 20 

كاترين 04 17

الطور 13 21 

شرم الشيخ 17 25 

الغردقة 15 24

مرسى علم 15 25

الفيوم 12 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 20

سوهاج 10 21

قنا 10 22

الأقصر 10 22 

أسوان 11 23 

أبوسمبل 11 24 

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 25 

حلايب 18 23

رأس حدربة 18 23 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 7 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 7 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل| سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

طقس اليوم.. أجواء باردة وسماء ملبدة بالغيوم وأمطار متفرقة بالقاهرة (صور)

بعد التقلبات الجوية.. الشمس تشرق من جديد على القاهرة (صور)

"أمطار غزيرة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

12:44 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status