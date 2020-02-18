محافظ الفيوم: نعمل على برنامج متكامل للتسويق للأماكن السياحية

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم: إن المحافظة تشن حملات نظافة مستمرة، حيث تم رفع 5 آلاف طن من القمامة ومخلفات البناء، وإزالة 740 حالة إشغال، وذلك خلال أسبوع.



وأشار "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الحملات مستمرة لحين الانتهاء بصورة كاملة من وجود أي تجمعات من القمامة موجودة في أي مجالس قروية بالمحافظة.



وأضاف محافظ الفيوم، أنهم يستهدفون إعادة البريق للمحافظة، موضحا أنهم يعملون على برنامج متكامل للتسويق للأماكن السياحية بالمحافظة، حيث تمتلك الفيوم أنشطة سياحية متعددة.

