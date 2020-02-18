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هيئة الاتصالات تعلن عن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص MVNO

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:59 ص
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هيئة الاتصالات
هيئة الاتصالات
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قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإعلان عن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الوثيقة التي نشرتها على موقعها الرسمي.

وتطرقت الوثيقة إلى الموضوعات المتعلقة حول الترخيص، بعد أن قامت بتبويبها عبر مجموعة من النقاط والمحاور ومن أبرزها ما يتعلق بأحوال الاتحاد والشركاء، وما يتصل بمقدم الخدمة صاحب البنية التحتية “المضيف”، والمقابلات المالية، مبينة كل ما يتعلق بالتراخيص والأنظمة، والبنية التحتية، والآليات المتبعة في الترقيم، وفي تقديم الخدمات الافتراضية، وغيرها.

وأشارت هيئة الاتصالات، إلى إتاحة تقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3 عصرًا من يوم الأحد 17 /9/ 1441هـ.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الاتصالات أن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) سيساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعمًا لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزًا للابتكار والتنوع في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هيئة الاتصالات السعودية هيئة الاتصالات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ترخيص MVNO

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