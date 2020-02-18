تركيا تعتقل 228 مشتبه به في محاولة انقلاب 2016 الفاشلة

أمر مدعين أتراك يحققون مع وزارة العدل والجيش، اليوم الثلاثاء، باعتقال 228 شخصًا على خلفية صلات مشتبه بها للشبكة تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.





وقالت وكالة "الأناضول": "في أحدث التحركات، أمر المدعون العامون بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة التركية، العملية تتم في مقاطعة أزمير الغربية وتمتد عبر 43 مقاطعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".





بشكل منفصل، أمر المدعون العامون في العاصمة أنقرة باحتجاز 71 شخصًا في تحقيق استهدف مؤيدي "جولن" المزعومين في وزارة العدل، 33 منهم يعملون حاليًا في الوزارة، وفقًا لـ"الأناضول".





كانت هناك حملة مستمرة ضد أتباع مزعومين لرجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والذي قُتل فيه نحو 250 شخصًا. لا تزال الشرطة تنفذ بشكل روتيني حملات تستهدف المشتبه بهم.





منذ محاولة الانقلاب، تم سجن نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة ونحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وغيرهم فصلوا أو أُوقفوا عن العمل.





وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.



