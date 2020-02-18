Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تعتقل 228 مشتبه به في محاولة انقلاب 2016 الفاشلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أمر مدعين أتراك يحققون مع وزارة العدل والجيش، اليوم الثلاثاء، باعتقال 228 شخصًا على خلفية صلات مشتبه بها للشبكة تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

وقالت وكالة "الأناضول": "في أحدث التحركات، أمر المدعون العامون بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة التركية، العملية تتم في مقاطعة أزمير الغربية وتمتد عبر 43 مقاطعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

بشكل منفصل، أمر المدعون العامون في العاصمة أنقرة باحتجاز 71 شخصًا في تحقيق استهدف مؤيدي "جولن" المزعومين في وزارة العدل، 33 منهم يعملون حاليًا في الوزارة، وفقًا لـ"الأناضول".

كانت هناك حملة مستمرة ضد أتباع مزعومين لرجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والذي قُتل فيه نحو 250 شخصًا. لا تزال الشرطة تنفذ بشكل روتيني حملات تستهدف المشتبه بهم.

منذ محاولة الانقلاب، تم سجن نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة ونحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وغيرهم فصلوا أو أُوقفوا عن العمل.

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.

ونفى "جولن"، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، أي تورط في محاولة الانقلاب.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 7 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

12:44 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status