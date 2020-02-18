Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعوات لمقاطعة أكبر حفل جوائز سينما بالهند

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أقيمت فعاليات حفل جوائز Filmfare في دورتها رقم 65 لعام 2020 الجاري، في يوم 15 من شهر فبراير الجاري، وشهد الحفل حصد فيلم "جولي بوي" لرانفير سينغ وعاليا بهات 13 جائزة.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن دعوات عبر موقع تويتر انتشرت بعد الحفل بهاشتاج #BoycottFilmfare يدعو لمقاطعة حفل الجوائز في السنوات المقبلة، لما تسبب فيه في ظلم لعدد من الأفلام الهندية الأخرى التي كانت تستحق التكريم أكثر من "جولي بوي".

وتحول الهاشتاج للأكثر تتداول على موقع تويتر بالهند اعتراضا من الجمهور على نتائج الحفل، والتي كان من بينها الأعتراض على منح جائزة أفضل فنان صاعد للممثلة الشابة Ananya Panday.

ومن الجوائز التي حصدها الفيلم "جولي بوي"، جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل بدور رئيسي وأفضل ممثلة بدور رئيسي.
Advertisements

أخبار تهمك

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 14 ساعة

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

12:44 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status