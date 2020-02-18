دعوات لمقاطعة أكبر حفل جوائز سينما بالهند



وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن دعوات عبر موقع تويتر انتشرت بعد الحفل بهاشتاج #BoycottFilmfare يدعو لمقاطعة حفل الجوائز في السنوات المقبلة، لما تسبب فيه في ظلم لعدد من الأفلام الهندية الأخرى التي كانت تستحق التكريم أكثر من "جولي بوي".



وتحول الهاشتاج للأكثر تتداول على موقع تويتر بالهند اعتراضا من الجمهور على نتائج الحفل، والتي كان من بينها الأعتراض على منح جائزة أفضل فنان صاعد للممثلة الشابة Ananya Panday.



ومن الجوائز التي حصدها الفيلم "جولي بوي"، جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل بدور رئيسي وأفضل ممثلة بدور رئيسي.



أقيمت فعاليات حفل جوائز Filmfare في دورتها رقم 65 لعام 2020 الجاري، في يوم 15 من شهر فبراير الجاري، وشهد الحفل حصد فيلم "جولي بوي" لرانفير سينغ وعاليا بهات 13 جائزة.