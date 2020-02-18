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إيلتون جون يعلن استمرار جولته الفنية رغم مرضه

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أضطر المغني البريطاني الشهير إيلتون جون، لإيقاف حفله الغنائي بمدينة أوكلاند بنيوزلندا، بعد تعرضه لوعكة صحية على خشبة المسرح.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إيلتون جون شعر بإعياء منعه من الاستمرار بالغناء، وأضطر للاعتذار للحاضرين بالحفل ومغادرة المسرح فورا.

وقالت الصحيفة، أن رغم إلغاء ألتون لحفلته أمس، إلا أنه أعلن رسميا ان جولته الفنية، التي تحمل عنوان Farewell مستمرة رغم ذلك.

يذكر أن إيلتون جون سبق وأن أعلن إصابته بالتهاب رؤي حاد مع بداية هذا الحفل بالتحديد، وعلى ما يبدوا قد تفاقم عليه المرض مع مجريات الحفل، وقد ظهر في لقطات وهو يغادر المسرح باكيا بسبب هذا الأمر.
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