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فيلم جديد يجمع بين بروس ويليس وميجان فوكس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:53 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة الشابة ميجان فوكس للظهور على الشاشة الفضية للمرة الأولى بجانب النجم الكبير بروس ويليس، في فيلم جديد بعنوان Midnight In The Switchgrass.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي ويليس وفوكس، سيجسدان معا أدوار محققين بالمباحث الفدرالية، وستدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والغموض.

وستحقق ميجان في مجموعة من الجرائم التي ارتكبها مجرم متسلسل، بالإشتراك مع محققة من مدينة فلوريدا، ستجسد شخصيتها النجمة إيملي هيرسك.

ومن المقرر أن يطرح من فيلم Midnight In The Switchgrass، على ثلاثة اجزاء، إذ حددت الشركة المنتجة له صنع سلسلة منه يبدأ تصوير أول جزء العام الجاري.
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