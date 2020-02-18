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تشكيلة نارية لقمة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:47 ص
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ليفربول واتليتكو مدريد
ليفربول واتليتكو مدريد
الفجر الرياضي
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يواجه نادي ليفربول نظيره أتليتكو مدريد الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

 

التشكيل المتوقع لليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد بالدفع بالثلاثي الهجومي الخطير "محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني" ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع : ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

لخط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو تافاريس، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.

 

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع ضد ليفربول

 

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تشكيل فريقه أتليتكو مدريد ضد ليفربول معتمداً على المهاجم القناص ألفارو موراتا ليكون التشكيل كالتالي :-

 

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيم فرساليكو، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينان لودي.

خط الوسط: كوكي، ساؤول نيغيز، توماس بارتي، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم : ألفارو موراتا، أنخيل كوريا.

 

 

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ليفربول رياضة تشكيلة نارية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتليتكو مدريد

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