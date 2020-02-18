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قصف تركي يستهدف القوات الكردية في شمال سوريا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:44 ص
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قصف تركي
قصف تركي
وكالات
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ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا وفصائل سورية موالية لها، قصفت مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، فيما يبدو تمهيدا "لأمر ما".

 

وبحسب المرصد السوري، تجدد القصف التركي على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه في شمالي محافظة حلب، تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.

 

وقصفت الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة، قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.

 

وتواصل تركيا والفصائل الموالية، استفزاز الأكراد على ما يبدو، لكن لم يتضح الهدف من وراء هذا الأمر، وحاولت حاولت قبل أيام التقدم إلى المناطق الكردية، لكن محاولتها باءت بالفشل.

 

 

 

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قصف تركي شمال سوريا تركيا

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