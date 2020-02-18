الزراعة: مصر حصدت المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح



وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الموالح المصرية تصدر إلى نحو 140 دولة حول العالم، من أبرزهم: روسيا، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن فتح 17 سوق جديد.



وأضاف: أنهم يطبقون معايير الجودة على المنتجات التي تطرح بالأسواق، أو المصدرة للخارج، حيث أنهم يطبقون منظومة التكويد والتي تساهم في تتبع المنتج المصري، منوها بأنهم يستهدفون تدريب 50 ألف شخصا يكونوا مسئولين عن فحص متبقيات المبيدات.





وعن الإنتاج الحيواني، أوضح أن هناك طفرة في الإنتاج الحيواني، فهناك عدة مشروعات يتم تنفيذها مثل مشروع البتلو، فضلا عن مساهمة المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حصد مصر على المركز الأول عالميا في تصدير الموالح، جاء نتيجة جهد كبير، موضحا أنه تم زيادة عدد أشجار الموالح في مصر بحوالي 5.1%، التي ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة 9.6%.