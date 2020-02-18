اختبار عقار خاص لعلاج فيروس كورورنا باليابان

تبدأ السلطات اليابانية، قريبًا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس)"إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد"، ولم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وأعلنت السلطات اليابانية، تسجيل ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

وقد كشفت أرقام رسمية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي.