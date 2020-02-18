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نجم الأهلي السابق يتوقع تأجيل القمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:26 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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توقع نجم الأهلي السابق تأجيل مباراة القلعة الحمراء ونظيره الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري المقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري.

 

وقال هاني العقبي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتوقع تأجيل قمة الدوري رغم تأكيد اتحاد الكرة بلعب المباراة في موعدها".

 

وأكمل: "مباريات القمة بطولة خاصة والأهلي لن يخوض ديربي الدوري بالبدلاء".

 

واختتم تصريحاته قائلا: " الأهلي جماعيا أفضل من الزمالك وكارتيرون حافظ لاعبي الأهلي، كما أن فايلر يقدم حالة مميزة مع الأهلي وسياسة التدوير مفيدة للاعبين".

 

 

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هاني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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