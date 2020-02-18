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اليوم.. 40 دقيقة تأخيرات القطارات بـ"خط بنها - بورسعيد"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة_ أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط _أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها_  بور سعيد، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا _المنصورة _دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الكلمات المفتاحية

تأخيرات القطارات القطارات الفجر السكة الحديد

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