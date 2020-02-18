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نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لمروجي الشائعات.. والسبب كاريس بشار (صورة)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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وجهت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، رسالة شديدة اللهجة بعد تدوال أخبار غير صحيحة جاء بها أنها تنتقد الفنانة السورية كاريس بشار.

وتعهدت نادين نجيم، من جانبها بأنها ستقاضي تلك الصفحات التي تنشر أخبار كاذبة عنها.

ونشرت نادين صورة من أحد مشاهد كاريس بشار معلقة عليها: "يا عيب الشوم !!! لهون وصلت فيكم الحقد والكره أنكم تنشروا عن لساني تصريحات \انا مني قايلتها !!! و أصلاً منه أسلوبي ! أنا رح ارفع دعوى لانه للصبر حدود ! عم تكذبوا عن لساني وبكل ثقة كمان !!! وناشرين هل كلام على كل الصفحات وبكل ثقة".

وأكملت: "وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين ! على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم ؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة ؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني ؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة ! كاريس بشار و جميع زملائي النجوم بحترمهم و ما بحكي عن حدا و لا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير".

وفي سياق أخر تشارك نادين نجيم بمسلسل " 2020" في السباق الرمضاني القادم، ويشاركها الفنان قصي خولي، وذلك بعد أن نجحوا الثنائي في مسلسل "خمسة ونص" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأستطاع أن يحقق نسب مُشاهدات عالية، ومن المقرر أن تجسد نادين نسيب خلال الأحداث، شخصية جديدة عليها ولم يسبق لها بتقديمها من قبل.



نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لمروجي الشائعات.. والسبب كاريس بشار (صورة)
نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لمروجي الشائعات.. والسبب كاريس بشار (صورة)
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