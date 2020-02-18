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الصحة: نجهز الحجر الصحي لاستقبال هاتين الحالتين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالة المواطنين المصريين اللذان لم يتمكنا من العودة من مدينة ووهان الصينية بسبب ارتفاع درجة حرارتهم.

وأوضحت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن كان من المفترض أن يصل عدد العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر 304 شخص، لكن هناك حالتين كانت حرارتهم مرتفعة قليلا عندما تم توقيع الكشف عليهم في المطار الصيني، فتم منعهما من ركوب الطائرة.

وأضافت أن هناك ترتيبات تجرى الآن لاحتمالية عودتهم إلى مصر قريبا، منوهة بأنه حال عودتهم سيخضعون للحجر الصحي في نفس المكان، لافتة إلى أن قائمة الأطباء والإدارايين والصيادلة الذين سيشاركون في الحجر الصحي على الحالتين جاهزة.
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وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا الفجر العائدين من مدينة ووهان الصين الحجر الصحي

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